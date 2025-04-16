Адеємі: Боруссія Д просто облажалась у першому матчі

Форвард Боруссії Д прокоментував виліт від Барселони.

Напередодні дортмундська Боруссія обіграла каталонську Барселону на власному полі у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "джмелів" Карім Адеємі прокоментував виступ власної команди.

"Грати в цьому матчі перед нашими вболівальниками було просто чудово. Вони підтримували нас увесь час, а ми викладались на повну як за себе, так і за них.

Але врешті-решт цього виявилося недостатньо. Ми просто облажались у першому матчі, тоді як сьогодні команда показала дуже хорошу гру.

Від першої хвилини ми інтенсивно атакували і захищались у високому блоці. Ми хотіли забити гол дуже швидко, і нам це вдалось. І ми навіть повинні були забивати другий м’яч упродовж п'яти наступних хвилин після цього.

Ми дуже добре контролювали хід гри і реалізували саме те, що планували — саме те, що сьогодні від нас хотіли побачити всі ці люди на трибунах. На жаль, цього виявилося недостатньо.

Ми завдали Барселоні першої поразки в цьому календарному році. Я думаю, що вони були трохи невпевнені в собі, якось так це відчувалось", — заявив німецький виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.