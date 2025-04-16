Араухо: За трохи інших обставин цей матч міг би й вислизнути з рук Барселони

Захисник Барселони прокоментував подолання Боруссії Д.

Напередодні каталонська Барселона поступилась дортмундській Боруссії на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "блаугранас" Рональд Араухо прокоментував виступ власної команди.

"Ми в півфіналі Ліги чемпіонів після довгого часу очікування, і клуб на це заслужив. Я щасливий.

Ще є речі, які потрібно виправити, але ми щасливі. За трохи інших обставин цей матч міг би й вислизнути з наших рук.

Але такою є Ліга чемпіонів — дуже складний турнір. І саме тому ми вже давно не були в півфіналі. Особисто я в Барселоні майже сім років і жодного разу не грав у півфіналі цього змагання.

Нам потрібна була ротація, бо ми зіграли багато ігор. Але в підсумку ми подолали цей раунд, і наразі це — найважливіше", — заявив уругвайський виконавець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.