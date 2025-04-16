Ковач: Була мить, коли я подумав, що Боруссія Д може це зробити

Керманич Боруссії Д прокоментував виліт від Барселони.

Дортмундська Боруссія напередодні обіграла каталонську Барселону на власному полі у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Ніко Ковач прокоментував виступ власної команди.

"Важливо було забити перший гол якомога швидше. А потім, уже після другого м’яча, я подумав, що якщо ми зможемо протриматись у такому ж темпі, то зможемо це зробити.

Але натомість відбувся цей прикрий автогол, тоді як із нашим третім м’ячем у подальшому могло статись усе що завгодно. Але я все одно задоволений тим, що зробила команда на полі сьогодні.

Звичайно, ми були розчаровані результатом матчу в Барселоні, тому що там ми не зіграли добре, але я задоволений тим, що ми показали сьогодні. У нас є якість, і ми повинні доводити це від матчу до матчу", — заявив хорватський фахівець.

Каталонська Барселона у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Інтер — Баварія.