Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу 15.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 15 квітня 2025 року.

Боруссія Дортмунд перемогла Барселону 3:1 у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, однак цього виявилося замало. Перша гра завершилася з нищівним рахунком 0:4 на користь каталонців, тож сумарно далі проходить саме іспанський клуб.

Героєм зустрічі став форвард господарів Серу Гірассі, який оформив хет-трик. Утім, автогол Рамі Бенсебаїні остаточно зруйнував надії Боруссії на камбек. Барса чекає на свого суперника в півфіналі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Барселона у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Боруссія Д — Барселона* 3:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Гірассі, 11 (пен.), 49, 76 — Бенсебаїні, 54 (авт.)



Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту (Брандт, 77), Гросс, Нмеча (Рейна, 64), Свенссон — Адеємі (Байно-Гіттенс, 77), Гірассі, Баєр (Дюранвіль, 65).



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві (Педрі, 59), Лопес (Гарсія, 70), де Йонг — Ямал (Торрес, 70), Левандовські (Ольмо, 86), Рафінья.



Попередження: Нмеча — де Йонг