Галлагер встановив одразу два рекорди у Лізі чемпіонів

Англієць вразив ворота "вершкових" вже на 28 секунді.

Атлетико обіграв мадридський Реал в основний час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але потім поступився в серії післяматчевих пенальті та залишив турнір.

У цьому поєдинку єдиний гол у грі був забитий на 28 секунді, а його автором став хавбек "матрацників" Конор Галлагер.

За інформацією Opta, гол Галлагера став найшвидшим серед усіх, забитих англійськими гравцями в історії Ліги чемпіонів.

Крім того, забитий у ворота Реала м'яч став найшвидшим в історії Атлетіко у рамках головного єврокубкового турніру.

Також Конор став першим англійцем, якому вдалося відзначитись голом у мадридському дербі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.