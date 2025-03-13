Галлагер встановив одразу два рекорди у Лізі чемпіонів

13 березня 2025

Конор Галлагер, Getty Images

Англієць вразив ворота "вершкових" вже на 28 секунді.

Атлетико обіграв мадридський Реал в основний час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але потім поступився в серії післяматчевих пенальті та залишив турнір.

У цьому поєдинку єдиний гол у грі був забитий на 28 секунді, а його автором став хавбек "матрацників" Конор Галлагер.

За інформацією Opta, гол Галлагера став найшвидшим серед усіх, забитих англійськими гравцями в історії Ліги чемпіонів.

Крім того, забитий у ворота Реала м'яч став найшвидшим в історії Атлетіко у рамках головного єврокубкового турніру.

Також Конор став першим англійцем, якому вдалося відзначитись голом у мадридському дербі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.

Джерело: Opta

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