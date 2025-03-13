Анчелотті: Ситуація "орел або решка", і сьогодні Реал поставив на "орел"

Керманич Реала прокоментував перемогу над Атлетіко.

Мадридський Реал напередодні в серії пенальті здолав Атлетіко в дербі на чужому полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та пробився до наступного раунду змагань.

Атлетіко — Реал Мадрид 1:0 (2:4 — пен.) Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Було важко грати, як і завжди проти Атлетіко. Це була напружена, збалансована гра. Але проти Атлеті досягти чогось іншого, аніж це, дуже, дуже важко.

Вони наполегливо працюють, займають чудову позицію в обороні і тримаються один одного. У нас було кілька шансів взяти гру під свій контроль, але це було лише для того, щоб просто виходити з-під їхнього тиску.

У нас були деякі сумніви щодо того, хто повинен виконувати п'ятий пенальті, але з огляду на те, що Рюдігер уже виконував його і забив у ворота Манчестер Сіті, це рішення ухвалило само себе за нас.

Це була ситуація "орел або решка", і сьогодні ми поставили на "орел" і виграли. Але Атлетіко залишає це змагання з високо піднятою головою. Без сумніву.

Пенальті Вінісіуса? У нас була ієрархія пенальтистів під час матчів. Вінісіус був номером один і, на жаль, він не реалізував його. Ось і все, що з цим пов'язано.

Чуамені та Модріч діяли добре, а потім, коли я вніс зміни, мені дуже сподобалось, як грали Камавінга та Вальверде", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти лондонського Арсеналу.