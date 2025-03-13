Реал відзначився черговим досягненням в Лізі чемпіонів

ЛЧ — турнір "вершкових".

Мадридський Реал переміг Атлетіко в серії післяматчевих пенальті (2:1, 0:1, 4:2 по пен.) та вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, "королівський" клуб вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів у рекордний 40-й раз в історії турніру.

На другому місці за цим показником знаходиться мюнхенська Баварія, яка має 34 виходи в 1/4 фіналу ЛЧ/КЄЧ. Замикає трійку — каталонська Барселона, в активі якої 24 виходи в чвертьфінал турніру.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.