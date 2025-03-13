Атлетіко — Реал Мадрид 1:0 (2:4 — пен.) Відео гола та огляд матчу 12.03.2025

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко поступився в серії пенальті Реалу в мадридському дербі та вилетів із турніру.
Команда Дієго Сімеоне забила блискавичний гол уже на перших секундах протистояння, після чого втримувала власну перевагу в подальшому за ходом як основного часу так і овертаймів.
Зрештою, гра дісталась серії пенальті, долю якої вирішив рідкісне порушення правил Хуліана Альвареса на другому ударі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал Мадрид у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:
Атлетіко — Реал Мадрид 1:0, 2:4 — в серії пенальті. (Перший матч — 1:2)
Гол: Галлагер, 1
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Мандава (Аспілікуета, 98) — Сімеоне (Корреа, 89), Де Пауль (Моліна, 90), Барріос, Галлагер (Ліно, 85) — Грізманн (Серлот, 90), Альварес
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді (Гарсія, 83) — Модрич (Васкес, 65), Чуамені (Камавінга, 66), Беллінгем — Родріго (Діас, 79), Мбаппе, Вінісіус (Ендрік, 116)
Попередження: Сімеоне, Ленгле, Аспілікуета, Льоренте — Чуамені, Вінісіус