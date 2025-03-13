Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів

Мадридський Реал переміг Атлетіко в серії післяматчевих пенальті (2:1, 0:1, 4:2 по пен.) та вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
За інформацією статистичного порталу Squawka, "бланкос" виграли рекордну кількість серій післяматчевих одинадцятиметрових ударів в історії Ліги чемпіонів.
Загалом, Реал здобув чотири перемоги у серії пенальті. Жодна з команд в історії Ліги чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів не вигравала таку кількість серій післяматчевих пенальті.
У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.