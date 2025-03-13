Стрічка новин

13:17

Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів

12:46

Васкес: Ми були кращими за Атлетіко

12:24

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

12:10

Артета: Другий сезон поспіль Арсенал грає у чвертьфіналі Ліги чемпіонів — я щасливий

11:50

Куртуа: Я сказав рефері, що Альварес під час пробиття пенальті торкнувся м'яча двічі

11:23

Зінченко: Не сказав би, що гра в півзахисті для мене в новинку

11:17

Сімеоне: Хтось із вас бачив, як Альварес двічі торкався м’яча? Підніміть руку

10:40

Анчелотті: Ситуація "орел або решка", і сьогодні Реал поставив на "орел"

09:22

Астон Вілла вперше за більш ніж 40 років гратиме в 1/4 фіналу ЛЧ/КЄЧ

08:35

Астон Вілла — Брюгге 3:0 Відео голів та огляд матчу 12.03.2025