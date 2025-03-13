Реал пройшов Атлетіко в серії пенальті й зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Команди тримали інтригу до самого кінця, але "вершковим" більше пощастило у футбольній лотереї.

В другому поєдинку 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи Реал грав на виїзді проти Атлетіко. В стартовому складі "вершкових" з'явився Лука Модрич та Джуд Беллінгем, тоді як Андрій Лунін залишився в запасі. У Атлетіко відзначимо появу у старті Коннора Галлагера та Рейнілдо Мандава.

Команда Карло Анчелотті не встигла розпочати матч, як вже пропустила. Де Пауль прострілив з правого флангу, а Галлагер краще всіх зорієнтувався в чужому штрафному й проштовхнув м'яч повз Куртуа. 1:0. Гості одразу пішли в атаку великими силами, але не могли створити небезпечний момент.

Команди обмінювались напівмоментами, а територіальна перевага була на боці Реала. Найбільше запам'ятався епізод, коли Хуліан Альварес пробив з гострого кута в чужому штрафному — Куртуа з великими труднощами перевів м'яч на кутовий.

Команди пішли відпочивати за рахунку 1:0. Малюнок гри у другому таймі не змінився. Реал продовжував контролювати м'яч на чужій половині поля, а Атлетіко сподівався на вдалий контрвипад. Тренери намагались вплинути на хід гри завдяки замінам, але результат своїй команді в основний час могли принести ті, хто з'явився на полі з перших хвилин.

В середині другого тайму Мбаппе на швидкості обійшов Хіменеса, вже прокинув м'яч повз Ленгле й впав на газон. Арбітр призначив пенальті, а за виконання вироку взявся Вінісіус Жуніор. Бразилець пробив вище воріт. В останні хвилини основного часу матчу команди не поспішали форсувати розвиток подій, хоч і намагались забити, але гра перейшла в додатковий час.

В екстратаймах обидві команди зробили акцент на впевнену гру у захисті, а тому гострі епізоди виникали вкрай рідко. Було багато боротьби, передач з флангів та емоцій, але все це не конвертувалось в забиті голи. Наприкінці другого екстратайму Карло Анчелотті вирішив замінити Вінісіуса Жуніора, хоча й Джуд Беллінгем вже був дуже втомлений.

Команди так й не змогли забити ще раз після несподіваного старту матчу, тому гра перейшла в серію пенальті.

Атлетіко — Реал Мадрид 1:0, 2:4 — в серії пенальті. (Перший матч — 1:2)

Гол: Галлагер, 1

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Мандава (Аспілікуета, 98) — Сімеоне (Корреа, 89), Де Пауль (Моліна, 90), Барріос, Галлагер (Ліно, 85) — Грізманн (Серлот, 90), Альварес

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді (Гарсія, 83) — Модрич (Васкес, 65), Чуамені (Камавінга, 66), Беллінгем — Родріго (Діас, 79), Мбаппе, Вінісіус (Ендрік, 116)

Попередження: Сімеоне, Ленгле, Аспілікуета, Льоренте — Чуамені, Вінісіус