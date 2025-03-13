Альварес не відчув подвійного дотику в серії пенальті матчу з Реалом

13 березня 2025

Альварес, gettyimages

Аргентинець вважає, що гол не зарахували помилково.

Форвард Атлетіко Хуліан Альварес не відчув подвійного дотику в серії пенальті матчу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Marca, після закінчення гри аргентинець сказав партнерам по команді: "Я не відчував, що торкнувся м'яча". Хуліан зазначив, що м'яч полетів туди, куди він хотів.

Нагадаємо, Реал вибив Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1, 4:2 — за пенальті). Під час серії післяматчевих пенальті Хуліан Альварес послизнувся перед ударом і торкнувся м'яча обома ногами.

Попри те, що йому вдалося забити, головний арбітр Шимон Марчиняк не зарахував взяття воріт.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.
Раніше повідомлялося, що Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів.
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