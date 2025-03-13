Сімеоне: Хтось із вас бачив, як Альварес двічі торкався м’яча? Підніміть руку

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Реала.

Мадридський Атлетіко напередодні в серії пенальті поступився Реалу в дербі на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та залишив розіграш турніру.

Атлетіко — Реал Мадрид 1:0 (2:4 — пен.) Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Гравців, які пробивали пенальті сьогодні, не було в попередніх серіях. Облак був, Корреа, Льоренте — били в Суперкубку. Але це не має значення. Ми зіграли дуже хорошу гру, ми боролись неймовірним чином, ми могли збільшити рахунок у додатковий час.

Зрештою, ми дійшли до пенальті. Я щойно бачив повтор удару Альвареса, і суддя каже, що коли Хуліан його виконував, то він зачепив м’яч опорною ногою, але м'яч при цьому не рухається.

Я пишаюсь своїми гравцями, я щасливий, ми змагались зразково. Звичайно, ми не змогли перемогти Реал Мадрид у Лізі чемпіонів, але їм щоразу доводилось нелегко, вони ще довго пам'ятатимуть цю гру, як насолоджувались перемогою над нами, але коли вони залишаться наодинці, то будуть думати, що вони у всьому поступались нам у цій дуелі.

Ми зіграли неймовірну гру, доклавши багато енергії, сил, зусиль, граючи як команда, і правда в тому, що ми дуже добре контролювали суперників, які добре грають із хорошими гравцями в складі.

Але пенальті... Коли Хуліан ставить ногу, м'яч узагалі не рухається, але якщо вони скасовують пенальті, чого я ніколи не бачив у своєму житті, я хочу вірити, що він торкнувся м'яча. Арбітри, мабуть, це якось побачили.

Уболівальники пішли додому з болем від того, що не вийшли до наступного раунді, бо всі хотіли грати у фіналі, але знаючи при цьому, що їхня команда віддала все.

Є лише дві думки: одна скаже вам, що ми грали погано, що ми погано змагались, а інша скаже, що ця команда віддала все і заслужила оплески, які люди нам влаштували після матчу. Фанати завжди були поруч, починаючи з минулої ночі в готелі. Це був дуже гарний день, на жаль, ми не змогли продовжити, але я поїду додому спокійний, програвши, але з спокійний.

Побачимо, що буде далі, адже такий виліт нелегко проковтнути, не буду вам тут брехати. У неділю у нас ще один великий суперник. Барселона буде думати, що я хотів би мати додатковий час на відпочинок для команди. Ми приїдемо до них побиті, утомлені, без перепустки до чвертьфіналу, за яку ми боролись, як і повинні були робити, але ми будемо грати з усіма силами, які у нас залишились.

Форма Реала? Ви суворо ставитесь до чудової команди з неймовірними гравцями. Це команда, яка виграла Лігу чемпіонів. Ми змагаємося проти найкращих у світі, це точно. У Лізі чемпіонів вони дуже сильні.

Пенальті Альвареса? Ти бачив його? Що ти бачив? Він торкнувся м’яча? Не бійтесь, кажіть усі. Хтось із вас бачив, як Хуліан двічі торкався його? Підніміть руку. Питань немає. Я ще не розмовляв із Хуліаном після гри", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти лондонського Арсеналу.