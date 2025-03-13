УЄФА — про пенальті Альвареса: Контакт був мінімальним, ВАР мав повідомити суддю, що гол слід скасувати

Пояснення від УЄФА по скандальному епізоду.

УЄФА виступив із заявою щодо скасованого пенальті у виконання нападника Атлетіко Хуліана Альвареса в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом. Нагадаємо, Реал вибив Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1, 4:2 — за пенальті). Під час серії післяматчевих пенальті Хуліан Альварес послизнувся перед ударом і торкнувся м'яча обома ногами.

"Атлетіко звернувся до УЄФА з приводу інциденту, який призвів до скасування пенальті, виконаного Хуліаном Альваресом наприкінці вчорашнього матчу Ліги чемпіонів проти Реала.

Хоча контакт був мінімальним, гравець торкнувся м'яча опорною ногою, як видно на відео. Згідно з чинним правилом 14.1, ВАР мав повідомити суддю, що гол слід скасувати.

УЄФА вступить у переговори з ФІФА та IFAB, щоб визначити, чи слід переглянути правило у випадках, коли подвійне торкання явно ненавмисне", — йдеться в офіційній заяві організації.

Раніше повідомлялося, що Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів.