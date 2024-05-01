Тухель — про Кіма: він був надто "жадібним" двічі

Південнокореєць невдало проявив себе у матчі проти Реала.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився щодо гри центрального захисника Мін Дже Кіма у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів-2023/24 з Реалом, передає Bayern & Germany.

Баварія — Реал 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.04.2024

Німецький спеціаліст вважає, що 27-річний південнокореєць був надто "жадібним" двічі протягом зустрічі з мадридцями на Альянц Арені у Мюнхені.

"Він зробив перший хід проти Вінісіуса у першому голі занадто рано і був спійманий пасом Тоні Крооса. Він спекулював і був занадто агресивним. У другому голі, на жаль, була ще одна помилка. Це було п'ятеро проти двох, ми мали більшість. Не було потреби так агресивно захищатися від Родріго. У той момент, коли Ерік (Даєр) збирався допомогти, він (Кім) збив його (Родріго). На жаль, через їхню якість, ми були покарані за ці помилки. Але таке буває, ми повинні рухатися далі", — заявив Томас Тухель.

Від статистичних порталів WhoScored і SofaScore Кім отримав низькі оцінки. Ознайомитися з ними та оцінками інших гравців, зокрема українського голкіпера Реала Андрія Луніна, можна за посиланням.