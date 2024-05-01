Кейн: Баварія може зробити багато позитивних висновків із першого матчу проти Реала

Форвард Баварії прокоментував нічию проти Реала.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні мюнхенська Баварія зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстер" Гаррі Кейн, на рахунку якого гол із пенальті, прокоментував виступ власної команди.

"Такі матчі залишають свій слід у історії. Атмосфера сьогодні була неймовірною. Я впевнений, що вона буде такою ж і наступного тижня.

Я завжди прагну брати участь у таких великих іграх, бо нічого більшого за це в футболі просто не буває.

Ми можемо зробити багато позитивних висновків із сьогоднішнього матчу. Є деякі дрібні деталі, які ми повинні виправити, тому що ми можемо бути покарані за подібне в Мадриді. Але ми водночас маємо взяти й позитивні моменти з собою на наступну гру.

Усе, за що ми, як клуб, боремось, є в Лізі чемпіонів. Ми просто повинні знайти спосіб досягти більшого. Із Реалом на виїзді буде дуже важко, але ми повинні їхати в Мадрид із виключною вірою у власні сили й іти до перемоги.

Ліга чемпіонів — найбільший з усіх турнірів у світі. Якщо ми зможемо якимось чином потрапити виграти, це буде дивовижний сезон. Але попереду ще довгий шлях", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.