Лунін отримав середні оцінки від WhoScored і SofaScore за підсумками матчу проти Баварії

Український воротар Реала пропустив два голи у другому таймі.

Найвідоміші статистичні портали оцінили виступи гравців мюнхенської Баварії та мадридського Реала у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.04.2024

За версією WhoScored, найкращим у зустрічі на Альянц Арені у Мюнхені був ексгравець господарів поля центральний півзахисник Тоні Кроос (оцінка — 7.9). На його рахунку асист на Вінісіуса у першій половині поєдинку. Голкіпер Реала Андрій Лунін отримав оцінку 6.6 балів, здійснивши 3 сейви.

SofaScore теж визнав найкращим 34-річного німця. Оцінка півзахисника "вершкових" — 8.5, тоді як 25-річний українець Лунін отримав 6.9 балів.

В УЄФА найкращим гравцем матчу було визнано Вінісіуса. На рахунку 23-річного бразильського нападника колективу Карло Анчелотті дубль.

Зазначимо, що матч-відповідь у на Сантьяго Бернабеу у Мадриді відбудеться у середу, 8 травня.