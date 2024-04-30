Баварія та Реал зіграли внічию в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Обидві команди забили по два м'ячі та вирішать долю путівки у фінал в Мадриді.

Реал в рамках першого півфінального поєдинку приїхав до Баварії на Альянц Арену. Карло Анчелотті традиційно довірив місце в стартовому складі на важливу гру українському голкіперу Андрію Луніна. Також відзначимо, що праворуч в захисті з'явився Лукас Васкес. У Баварії, своєю чергою, в старті вийшов Томас Мюллер, тоді як Джамал Мусіала грав на фланзі.

З перших хвилин Баварія повністю заволоділа ігровою ініціативою, а Реал був змушений оборонятись усім складом. Мюнхенці могли забити вже на першій хвилині, коли Кейн отримав передачу в центральній зоні й в один дотик віддав на Сане — Лерой пробив метрів з 8, але Лунін врятував свою команду. Сане та Кейн продовжили бити з різних позицій, але то Лунін був на місці, то підводила влучність.

Реал зміг нарешті перебратись на чужу половину поля великим силами лише в середині першого тайма й одразу забив. Тоні Кроос однією передачею розрізав всю оборону Баварії, а Вінісіус Жуніор переграв Нойєра в ближньому бою. 0:1. Після цього команди почергово володіли м'ячем та намагались створити небезпеку. Мадридці й мюнхенці обмінялись штрафними з небезпечних позицій, але Кейну забракло точності, а після удару Вінісіуса м'яч влучив в стінку.

Команди провели дуже якісний перший тайм й пішли відпочивати за мінімальної переваги команди Карло Анчелотті. Гості володіли м'ячем на старті другої половини, але доволі швидко пропустили. Лерой Сане змістився з флангу в центр та потужним ударом прошив ближній кут. 1:1. Не встиг Реал прийти до себе, як Джамал Мусіала увірвався в чужий штрафний та отримав по нозі від Васкеса, а Кейн впевнено розвів Луніна та м'яч по кутах. 2:1.

Реал намагався встановити паритет й міг це зробити, коли Вінісіус Жуніор пробивав з меж чужого штрафного, але його спробу заблокували. Дещо пізніше Гаррі Кейн отримав пас в чужому штрафному й пробив з розвороту, але м'яч пройшов повз дальній кут після рикошету. Баварія зовсім не збиаралась зупинятись і могла забити ще раз - Даєр пробив головою після подачі Кімміха з кутового, але Лунін врятував свою команду.

Карло Анчелотті випустив на поле Модрича та Діаса, а Лука згодом створив небезпечний момент. Хорват шикарним пасом вивів Вінісіуса Жуніора на побачення з Ноєром, але німець виграв дуель. Втім, згодом Кім звалив Родріго на газон у своєму штрафному, а Вінісіус Жуніор впевнено реалізував пенальті. 2:2. В хвилини, що залишились обидві команди намагались вирвати перемогу, але ніхто так і не зміг забити.

Баварія — Реал Мадрид 2:2

Голи: Сане, 53 Кейн, 57 - Вінісіус, 23, 83

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, Кім Мін Дже, Мазрауї — Лаймер, Горецка (Геррейру, 46) — Сане (Девіс, 87), Мюллер (Гнабрі, 80), Мусіала — Кейн

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Фернандес (Камавінга, 65), Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос (Діас, 75) — Беллінгем (Модрич, 76) — Родріго (Хоселу, 87), Вінісіус

Попередження: Мазрауї, Кім Мін Дже — Кроос, Васкес