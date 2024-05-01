Кімміх: У Мадриді переможець забере все

Півзахисник Баварії прокоментував нічию проти Реала.

Напередодні в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мюнхенська Баварія зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстер" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що за грою ми були кращою командою на полі й мали більше шансів на перемогу. За такого сценарію, очевидно, прикро, що ми зрештою першими пропустили, а потім були змушені відіграватись.

Ми побачили, що ми більш ніж здатні йти в ногу із сучасними вимогами футбол, що у нас є тривалі фази, коли ми контролюємо гру й створюємо моменти. Ми здатні зробити те саме й наступного тижня.

Отже, усе залежить від нас. У Мадриді переможець забере все", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.