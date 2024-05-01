Тухель: Баварія перестала дотримуватись власного плану на гру

Керманич Баварії прокоментував нічию проти Реала.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мюнхенська Баварія зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстер" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже добре почали гру й могли вийти вперед за рахунком уже на першій хвилині. Потім ми перестали дотримуватися нашого плану, і я навіть не знаю, чому так сталось. Ми пропустили голи, після чого нам стало важко.

У другому таймі гра пішла краще: ми проявили більше рішучості, зрівняли рахунок вийшли вперед, після чого мали ще багато моментів. Зрештою, ми повинні були забивати третій гол.

Натомість Реал перетворив два моменти в цій грі на два голи. Таке трапляється.

Зараз ситуація насправді дуже зрозуміла — переможець матчу в Мадриді поїде на Вемблі. Попереду в нас лише одна гра. Я бачу, що шанси команд 50 на 50. Побачимо, що буде далі", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.