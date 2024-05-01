Даєр: Баварія поїде до Мадриду, щоб грати в свій футбол

Захисник Баварії прокоментував нічию проти Реала.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мюнхенська Баварія зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстер" Ерік Даєр прокоментував виступ власної команди.

"Цей результат нас не задовольняє. Розчаровує те, що ми створили багато моментів, особливо на початку гри і в першому таймі, але не використали їх.

Ми тримали гру під контролем. Думаю, сьогодні ми були досить спокійні. Але ми завжди знаємо, що Реал залишається небезпечним до останнього.

Очевидно, що Реал матиме перевагу в матчі-відповіді, оскільки гратиме вдома, але ми впевнені, що поїдемо туди й переможемо. Ми тримали домашню гру під контролем, тож ми поїдемо до Мадриду, щоб грати в свій футбол і спробувати перемогти.

Беллінгем? Я вперше грав проти Джуда. Він, Вінісіус і Родріго — дуже талановиті гравці. Якщо ти десь вимикаєшся з гри хоч на секунду, вони завдають тобі клопотів", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.