Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 квітня 2024 року.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія зіграла на власному полі у результативну нічию з мадридським Реалом.

Рахунок у матчі відкрив Вінісіус Жуніор на 24-ій хвилині після шикарної передачі Тоні Крооса, проте після перерви баварцям вдалося перевернути хід протистояння: спочатку Лерой Сане зрівняв рахунок на 53-ій хвилині, а незадовго після цього вже Гаррі Кейн успішно реалізував пенальті.

Втім, підопічні Карло Анчелотті змогли швидко оговтатися від шоку та не залишити Альянц Арену в якості програвшої сторони, оскільки реалізований пенальті Вінісіуса на 82-ій встановив підсумковий рахунок — 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія Мюнхен— Реал Мадрид в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Баварія — Реал Мадрид, 0:1

Баварія — Реал Мадрид, 1:1

Баварія — Реал Мадрид, 2:1

Баварія — Реал Мадрид, 2:2

Баварія — Реал Мадрид 2:2

Голи: Сане, 53 Кейн, 57 (пен) - Вінісіус, 23, 83 (пен)

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, Мін Дже, Мазрауї — Лаймер, Горецка (Геррейру, 46) — Сане (Девіс, 87), Мюллер (Гнабрі, 80), Мусіала — Кейн

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Фернандес (Камавінга, 65), Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос (Діас, 75) — Беллінгем (Модрич, 76) — Гоес (Хоселу, 87), Вінісіус

Попередження: Мазрауї, Дже — Кроос, Васкес