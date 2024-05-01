Лаймер: Реал грав у типовий для себе футбол

Півзахисник Баварії прокоментував нічию проти Реала.

Напередодні в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мюнхенська Баварія зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстер" Конрад Лаймер прокоментував виступ власної команди.

"Це був лише перший тайм нашого протистояння. У цій грі в нас відбувались як підйоми, так і спади форми. Ми добре почали, але потім не дуже добре тримали потрібний ритм.

Натомість Реал грав у типовий для себе футбол. Ми знаємо їхній стиль — вони навмисно уповільнюють гру, а потім вибухають тоді, коли їм це потрібно.

Загалом я вважаю, що ми добре зіграли. Нам протистояли виняткові гравці. Але ми все одно ще маємо, за що боротись, і ми знаємо, на що здатні", — заявив австрійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.