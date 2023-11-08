Судаков: Не можу сказати, що це наш максимум

Півзахисник став гравцем матчу проти Барселони за версією УЄФА.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков після матчу проти Барселони (1:0) відповів клубному YouTube-каналу, чи можна вже зараз сказати, що команда грає у футбол нового головного тренера Маріно Пушича.

Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

Гравець зазначив, що попереду ще багато роботи, оскільки нідерландський спеціаліст лише нещодавно приєднався до "гірників".

"Я не можу сказати, що це наш максимум. Сьогодні ми показали, як кажуть step by step, що можемо грати. Звичайно, важко, тому що поле було трохи не для комбінаційного футболу, але ми проявили характер, показали, напевно, справжній шахтарівський дух", — сказав півзахисник.

Нагадаємо, Судаков також заявив, що команда вірить і працює задля виходу у плей-оф. Ознайомитися з турнірним становищем у групі донецького клубу після чотирьох турів можна тут.