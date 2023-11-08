Боруссія Дортмунд
2
Ньюкасл Юнайтед
0
07 листопада
19:45
Шахтар
1
Барселона
0
07 листопада
19:45
Лаціо
1
Феєнорд
0
07 листопада
22:00
Атлетіко
6
Селтік
0
07 листопада
22:00
Мілан
2
ПСЖ
1
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
1
РБ Лейпциг
2
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
Янг Бойз
0
07 листопада
22:00
Порту
2
Антверпен
0
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00
Лаціо
-
Селтік
-
28 листопада
19:45
Шахтар
-
Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Судаков: Не можу сказати, що це наш максимум

08 листопада 2023

Георгій Судаков, Getty Images

Півзахисник став гравцем матчу проти Барселони за версією УЄФА.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков після матчу проти Барселони (1:0) відповів клубному YouTube-каналу, чи можна вже зараз сказати, що команда грає у футбол нового головного тренера Маріно Пушича.

Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

Гравець зазначив, що попереду ще багато роботи, оскільки нідерландський спеціаліст лише нещодавно приєднався до "гірників".

"Я не можу сказати, що це наш максимум. Сьогодні ми показали, як кажуть step by step, що можемо грати. Звичайно, важко, тому що поле було трохи не для комбінаційного футболу, але ми проявили характер, показали, напевно, справжній шахтарівський дух", — сказав півзахисник.

Нагадаємо, Судаков також заявив, що команда вірить і працює задля виходу у плей-оф. Ознайомитися з турнірним становищем у групі донецького клубу після чотирьох турів можна тут.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

команди
Сюжет
статті на тему:
Маріно Пушич, ФК Шахтар 07 листопада 2023 Пушич: Шахтар був присутній у всіх аспектах гри проти Барселони
Микола Матвієнко та Ярослав Ракіцький, Getty Images 07 листопада 2023 Ракіцький — найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Барселони
Хаві, Getty Images 07 листопада 2023 Хаві: Проти Шахтаря ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки
Шахтар — Барселона, фото ФК Шахтар Донецьк 08 листопада 2023 Шахтар — Барселона. Наші оцінки
Шахтар — Барселона, фото ФК Шахтар Донецьк 07 листопада 2023 Шахтар утримав сенсаційну мінімальну перемогу над Барселоною
   