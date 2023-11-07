Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

07 листопада 2023

Шахтар — Барселона, ФК Шахтар

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 7 листопада 2023 року, 19:45.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у німецькому Гамбурзі мінімально обіграв Барселону (1:0).

Перемогу команді Маріно Пушича приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Данила Сікана, який забив ударом головою наприкінці першого тайму.

У наступному турі "гірники" зіграють проти бельгійського Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Барселона в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Шахтар — Барселона 1:0
Гол: Сікан, 40.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко (Назарина, 72) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) — Сікан (Келсі, 61).

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60) — Гюндоган, Ромеу (Педрі, 59), Гаві (Фермін, 81) — Рафінья (Ямал, 60), Левандовські, Торрес (Ферран, 60).

Попередження: Араухо.

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