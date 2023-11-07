Шахтар — Барселона 1:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у німецькому Гамбурзі мінімально обіграв Барселону (1:0).
Перемогу команді Маріно Пушича приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Данила Сікана, який забив ударом головою наприкінці першого тайму.
У наступному турі "гірники" зіграють проти бельгійського Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Барселона в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:
Шахтар — Барселона 1:0
Гол: Сікан, 40.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко (Назарина, 72) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) — Сікан (Келсі, 61).
Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60) — Гюндоган, Ромеу (Педрі, 59), Гаві (Фермін, 81) — Рафінья (Ямал, 60), Левандовські, Торрес (Ферран, 60).
Попередження: Араухо.