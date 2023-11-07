Судаков: Віримо і працюємо задля виходу у плей-офф

"Гірники" хочуть продовжити виступи у Лізі чемпіонів.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков поділився враженнями від сенсаційної перемоги над Барселоною (1:0).

Гравець подякував вболівальникам за підтримку, а також команді за перемогу.

"Це дуже приємно — перемогти такого суперника, ми багато працюємо задля таких миттєвостей, емоції неймовірні. Побачимо, як зіграє Порту з Антверпеном, не хочеться нічого говорити, але ми віримо і працюємо задля виходу у плей-офф Ліги чемпіонів", — заявив 21-річний українець.

Судаков відіграв проти Барселони весь матч, отримавши оцінку 7.0 від WhoScored і 7.1 від SofaScore.