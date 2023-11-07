Ракіцький — найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Барселони

Різні статистичні оцінки від двох авторитетних порталів Whoscored та SofaScore.

Донецький Шахтар у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно обіграв Барселону (1:0).

Єдиний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли результативним ударом головою відзначився нападник Данило Сікан.

Статистичний портал WhoScored вже оцінив дії гравців і найкраща оцінка у автора забитого м'яча Сікана, а також у захисника Ярослава Ракіцького – 7,5 балів. При цьому у складі Барселони найкращим був Жоау Канселу – 7,7 балів.

Водночас SofaScore найкращими у складі "гірників" вважає Ракіцького та вінгера Олександра Зубкова, які здобули по 7,6 балів. Водночас оцінка Канселу – 8,1 бала.

Після чотирьох ігор Шахтар набрав шість очок і посідає третє місце у групі, маючи однакову кількість балів із Порту, але "дракони" зараз грають зустріч із Антверпеном, у якого нуль балів. Барселона має дев'ять очок і перше місце.