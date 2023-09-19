Пепе: Досі відчуваю метелики в животі, коли грає гімн Ліги чемпіонів

19 вересня 2023

Пепе, Getty Images

Капітан "драконів" поділився своїми думками перед грою з Шахтарем.

Захисник Порту Пепе прокоментував майбутній матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Нам важливо показати, хто ми є, нашу майстерність та принести радість мільйонам людей тим, що вміємо робити найкраще — грати у футбол. Всі хочемо грати в такому великому турнірі, як Ліга чемпіонів, та представляти такий великий клуб, як Порту. Впевнений, ми готові представляти клуб та країну.

Шахтар — Порту. Напередодні

Щиро кажучи, мені комфортно грати незалежно від тактики. Я хочу допомогти своєму клубу, займатися тим, що люблю найбільше: грати у футбол та допомагати своєму клубу.

Досі відчуваю метелики в животі, коли грає гімн Ліги чемпіонів. Люблю свою професію, тому продовжую заради неї відмовлятися від моментів з людьми, яких люблю найбільше. Це моя 19 участь в ЛЧ, але все ніби вперше.

Матч з Шахтарем надзвичайно важливий для нас. Відчуваю відповідальність носити футболку Порту в такому важливому турнірі, як Ліга чемпіонів", - наводить слова 40-річного Пепе Record.

Нагадаємо, матч Шахтар — Порту відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Record

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