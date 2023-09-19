Ван Леувен: Нам бракуватиме травмованих захисників, але ми маємо достатньо якісних футболістів

Головний тренер "гірників" — про матч проти Порту.

Шахтар в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в Гамбурзі проти Порту.

Головний тренер "гірників" Патрік Ван Леувен розповів про нове місце проведення поєдинків, кадрові проблеми в захисті та майбутнього супротивника.

Про проведення домашніх матчів в Гамбурзі:

"По-перше, я гадаю, що клуб вирішив грати тут виходячи з можливостей. Маємо брати до уваги той факт, що минулого року єврокубкові матчі проводилися у Варшаві, а цього сезону варшавська Легія також потрапила до єврокубків, отже, ми мали б дві команди, які гратимуть у Європі, і це може знизити інтерес людей до відвідування матчів. Після цього клубу стало відомо, що в Гамбурзі є інтерес до міжнародних ігор. Тому, якщо орієнтуватися на продаж квитків, це було чудове рішення. Тут ми зустрінемося з дуже гарними командами. Задоволені цим переїздом, якістю стадіону та всім іншим".



Про кадрові проблеми у захисті (відсутність Бондаря, Чигринського та Матвієнка):

"Деякі захисники вибули ще кілька тижнів тому, і, на мою думку, інші гравці добре попрацювали за цей час на їхніх позиціях. Нам їх бракуватиме, але ми маємо достатньо якісних футболістів, щоб продовжувати прогресувати".



Про Порту:

"Як тренери, ми завжди уважно спостерігаємо за командами, на які цікаво дивитися, щоб дізнатися про їхні якості та стиль футболу. У минулих сезонах Порту завжди був однією з команд, на яких я звертав увагу, тому що вони мають схожі з моїми уявлення про футбол та розвиток гравців, забезпечують їм можливість грати в першій команді. Також усі ці роки у футболі ми маємо друзів, які працюють з Порту, тому завжди приємно зустрітися з ними".



Про роботу в Україні:

"Для мене це другий досвід в Україні: у більш легкі для країни часи я там розвивав свою кар’єру тренера в Шахтарі, був директором Академії. Минулого року вирушив до України, щоб стати тренером в іншому клубі, і ситуація була зовсім іншою. Більше труднощів під час проведення ігор та пересувань між містами – це забирає більше часу, є особливості, пов’язані з війною. Усі клуби, які грають в УПЛ, роблять усе можливе, щоб організувати нормальний чемпіонат для всіх уболівальників. Цьогоріч така ситуація продовжується. Футбол в Україні все ще прогресує, молодим гравцям з місцевих команд надається більше можливостей для розвитку".

Нагадаємо, гра між Шахтарем і Порту у німецькому Гамбурзі відбудеться вже завтра, 19 вересня. Матч розпочнеться о 22:00, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.