Порту оголосив заявку на гру з Шахтарем

Португальська команда вже вирушила до Гамбурга.

Стали відомі імена 22-х гравців Порту, які готуватимуться до гри із донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів. Заявку португальців опублікували на їхній офіційній сторінці у Twitter.

Наступний суперник "гірників" визначився із заявкою на гру. Наставник португальських "драконів" обрав таких виконавців:

Воротарі: Діогу Кошта, Клаудіу Рамуш

Захисники: Фабіу Кардозу, Пепе, Давід Карму, Заїду Санусі, Хорхе Санчес, Венделл, Жоау Маріу

Півзахисники: Стівен Еуштакіу, Марко Груїч, Ніко Гонсалес, Іван Хайме, Андре Франку, Алан Варела, Ромаріу Баро

Нападники: Мехді Таремі, Франсішку Консейсау, Галено, Фран Наварро, Тоні Мартінес, Гонсалу Боржеш

Нагадаємо, гра між Шахтарем і Порту у німецькому Гамбурзі відбудеться вже завтра, 19 вересня. Матч розпочнеться о 22:00, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.