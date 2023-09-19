Консейсау: Ми звикли, що Шахтар останніми роками є командою №1 в Україні

Наставник "драконів" поділився своїми думками перед грою з Шахтарем.

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау прокоментував майбутній матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Ми звикли, що Шахтар останніми роками є командою №1 в Україні та завжди грає у Лізі чемпіонів. Так, вони стикаються з труднощами в Україні, але труднощі мотивують нас і змушують робити більше. Ми солідарні з Україною. Можливо, це вже не та команда, яка була раніше, але вони дуже вмотивовані. Вони мають гравців високої якості, тому не варто їх недооцінювати. Я завжди говорю, що не варто недооцінювати жодну команду, з якою ми граємо. Як сказав Пепе, ми тут, щоб представляти нашу країну та добре зіграти.

А щодо слів, які сказав один із гравців Шахтаря (Степаненко — прим.), це його суб'єктивна думка, ми все покажемо на футбольному полі.

Я не можу розкрити всі карти. Я думаю, ви зрозумієте мене, адже в кожній професії є нюанси, які не можна розкривати. Усе побачите на полі. У нас є стратегія, яка втілюватиметься у життя на полі.

Щодо Барселони, то можу сказати, що наша група досить збалансована. Кожен суперник сильний. Я знаю також силу команди із Бельгії. Про силу Шахтаря я вже говорив. Тому я не виділяю когось окремо. Усі суперники сильні.

Чи дивиться Порту на український ринок гравців, можливо, на Шахтар? Важко сказати. Ми дивимося на всі ринки. Але зараз цей напрямок нам не дуже знайомий. Коли ми матимемо зустріч з Бенфікою, де виступає Трубін, ми докладніше обговоримо це питання.

Говорячи про тактику, слід розуміти, що кожна гра є індивідуальною. Є певна модель, як я розставляю гравців. Все залежить від досвіду гравців, від порозуміння на полі. Від цього залежить позиція того чи іншого футболіста. Хтось подивиться і скаже, що там порожня зона… Але гра динамічна, все змінюється. І ми маємо своє бачення. На гру з Шахтарем у нас теж є план, і ми дивитимемося, як його реалізувати. Звичайно, є певні обмеження, але відштовхуємось і від нашого суперника.

Я у Порту вже сьомий рік. Це як маленьке життя. Важливо зберігати працездатність, але це бізнес: хтось приходить, а хтось іде. Також із гравцями: є деякі гравці, які вже давно тут і брали участь в інших матчах Ліги чемпіонів. Сім років, повторюся, це вже мале життя. Але навіть за таких умов ще багато роботи попереду.

Для тих, хто любить футбол, кожна гра, кожне досягнення – як уперше. Ти завжди відчуваєш емоції, незалежно від того, скільки разів виходив на поле. Кожна гра – інша, але якщо ти маєш пристрасть, а в мене вона є, то почуття завжди інші, неймовірні. Я обожнюю футбол. Це те основне почуття, яке в мене асоціюється з Порту, футболом. Коли ми повернулися з матчу з Ештрелою, замість того, щоб відпочити, ми всі зібралися на полі не тому, що так було потрібно, а тому, що кожен має таку пристрасть до футболу", — наводить слова Консейсау Record.

Нагадаємо, матч Шахтар — Порту відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.