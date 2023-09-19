Шахтар — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2023

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас очікує протистояння поміж донецьким Шахтарем та португальським Порту, яке пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

№ Команда І В Н П З П О 1 Антверпен 0 0 0 0 0 0 0 2 Барселона 0 0 0 0 0 0 0 3 Порту 0 0 0 0 0 0 0 4 Шахтар 0 0 0 0 0 0 0

ШАХТАР — ПОРТУ

ВІВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІМПЕРІЯ, ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками попереднього сезону української Прем’єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу в чемпіонських перегонах, тож тепер представлятиме нашу країну на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА вже в якості повноцінного, а не названого, як рік до цього, чемпіона.

І вже першим суперником за розкладом квартету H для колективу Паулу Фонсеки буде одна з найбільш титулованих команд Португалії — Порту, який у минулому розіграші свого чемпіонату програв чемпіонські перегони лісабонській Бенфіці, але випередив іншу пару команд "великої четвірки" своєї країни — Спортінг та Брагу.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Сержіу Консейсау. Так перемога Порту оцінюється коефіцієнтом 1,79, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20.

Домашня частина цьогорічної єврокубкової кампанії для "гірників" відбуватиметься на полі славетного Фолькспаркштадіоні в самому серці північної перлини Німеччини — місті Гамбург. На відміну від минулого сезону, продовжувати приймати суперників у Варшаві Шахтар більше не мав можливості, бо місцева Легія також пробилась до основного раунду єврокубків, тож український клуб просто уникнув конфлікту інтересів та обрав, напевно, найбільш голодний до єврокубкових змагань стадіон країни, у якій наша діаспора має дуже давні коріння.

І якщо з підтримкою в Шахтаря точно буде все в повному порядку, бо там просто шалені показники продажів пакетів із трьох домашніх матчів, при тому що йдеться не про місцевий Гамбург, то з ігровими кондиціями в команди Патріка ван Леувена можуть бути певні проблеми. Луганська Зоря під орудою нідерландського фахівця в минулорічній кампанії залишила неоднозначне враження від своєї єврокубкової частини кампанії, бо ще на етапі кваліфікації пролетіла повз Лігу конференцій. Але в Шахтарі вимоги до міжнародних виступів геть інші, тож і відповідальність на головному тренері буде помітно більшою.

Шахтар — Порту: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Судячи з того, що ми бачили в матчах УПЛ, "гірники" вирішила грати в довгу та виходити на пік форми восени 2023 року десь під середину кампанії в Лізі чемпіонів. Це буде дуже доречно, адже там на команду очікують спарені матчі проти каталонської Барселони, яка навіть із Хаві на чолі геть не безгрішна. Але це вже плани на відносно далеке майбутнє, і Шахтарю наразі радше більш важливо просто вдало стартувати.

І ось тут варто переходити до розмови про суперників. Порту розпочав новий сезон доволі потужно — чотири перемоги на одна нічия на старті, але й суперники були, м’яко кажучи, не найбільш статусні. Взірцем можна вважати першу гру сезону команди Серіжу Консейсау — проти лісабонської Бенфіки за Суперкубок країни — і ось її "дракони" програли (0:2). На них тоді дуже образились рідні фанати через принциповий статус суперників, але що поробиш — перший із можливих трофеїв сезону вже програно.

Що ж до складу, то тут перед нами явно не типовий португальський клуб, якого уявляють собі вболівальники зі стажем. До категорії "вітрини на продаж" можна віднести хіба що лінію півзахисту, яка в Порту, ну, дуже молода, хоча й Шахтар спокійно в цьому плані дасть "драконам" фору. У суперників є Пепе-бразилець, у нас є Зубков. У них Іван Хайме грає вільного художника, у нас Судаков. І таких порівнянь просто безліч.

Але в захисті та атаці справи йдуть інакшим чином. Тут і 40-річний Пепе-португалець досі в якості капітана може створювати проблеми нападникам, і швидкі фланги в особі Жоау Маріу (той, що молодший) та Венделла спокою не дадуть. А в атаці є просто божевільний бомбардир (а хіба в Порту колись були інші?) Мехді Таремі, якого так і не забрав до себе Мілан, про що, напевно, зараз жалкує. Загалом, потужно, але найдорожче оцінили того таки Пепе-бразильця (25 млн євро), а він уже проходить пік форми в 26 років.

Щодо Шахтаря, то тут відсутність Матвієнка через травму ахіллового сухожилля відверто бентежить, але ван Леувен вже награв пару Лемкін – Ракіцький у грі проти Оболоні (1:0), і вона показала себе доволі впевнено. Не ідеал надійності, але в "гірників" таких центральних захисників ніколи й не було, тож сумувати немає за чим.

Ще є додаткові питання по місцю Артема Бондаренка в центрі півзахисту, бо в юного гравця раптово виникли проблеми з дисципліною, тож останні матчі УПЛ ми його не бачили при справі через дискваліфікацію. Також цікавою є доля гравця у воротах, бо Шахтар привіз із собою всіх чотирьох голкіперів, які були в заявці, і, схоже, питання "Різник чи Рудько?" вирішуватиметься в останній момент, у залежності від морального стану Дмитра.

Загалом, команди підходять до гри на тлі кадрових проблем у нашого представника та певної кризи результатів та гри в захисті в суперників. Порту загалом зіграв шість матчів у цьому сезоні, але не пропустив лише в одному з них — у останньому на сьогоднішній день, проти Ештрели Амадора (1:0). Але це, м’яко кажучи, один із аутсайдерів португальської ліги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Порту: Кошта — Маріу, Пепе-португалець, Кардозу, Венделл — Хайме, Варела, Гонсалес, Галено — Таремі, Наварро.

Не зіграють: Матвієнко, Бондар — Пепе-бразилець, Маркано, Еванілсон.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен: "Як Шахтар може допомогти Україні через футбол? Наразі для нас це єдиний спосіб допомогти: повідомити людям у світі про ситуацію в Україні, надаючи нашим гравцям можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Тож є дві мети — грати у футбол і поширювати інформацію про поточні події в Україні".

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау: "Ми звикли бачити Шахтар командою номер один в Україні й виступати в Лізі чемпіонів. Суперники переживають важкий час, але саме в такі часи команди перемагають одна одну. Я вірю, що перед нами буде дуже вмотивована команда. Легіонерів у них наразі дійсно небагато, але є якісні молоді та інші досвідчені гравці. Я вірю, що наша гра буде хорошою виставою й що ми зможемо перемогти не через недоліки суперника, а через наші особисті заслуги".

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