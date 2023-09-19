Шахтар — Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 19.09.2023

Football.ua представляє онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким Шахтарем та португальським Порту.

У вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє в Гамбурзі проти португальського Порту.

Шахтар — Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі Фолькспаркштадіон, у Гамбурзі.

Шахтар — Порту: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Окрім цих двох команд, у групі H також присутні каталонська Барселона та бельгійський Антверпен.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Порту:

Матч між Шахтарем та Порту відбудеться 19 вересня та розпочнеться о 22:00.