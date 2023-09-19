Степаненко: Зробимо все, аби в України була євровесна

Капітан "гірників" поділився своїми думками перед грою з Порту у Лізі чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував майбутній матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Важко сказати, що станеться. Коли я почув, що ми будемо грати в Гамбурзі та що вже куплено майже 37 тисяч абонементів, то зрозумів, що це будуть чудові матчі для нас. Ми любимо грати перед глядачами, відчувати підтримку. Ми знаємо, як німецький народ підтримує Україну та українських людей. У Німеччині проживає багато українців, тому я вважаю, що у нас буде гарна підтримка впродовж усього групового етапу Ліги чемпіонів. Сподіваюся, ми зможемо зробити все можливе й отримати позитивний результат.

Авжеж, завжди хочеться сказати, що ми виграємо всі шість матчів, вийдемо з групи і все буде супер. Але я стримано дивлюся на якісь там прогнози і намагаюся бути чесним та відвертим щодо себе та інших.

Шахтар — Порту. Напередодні

Я вважаю, що в нас дуже гарна, сильна команда, новий тренер з новими вимогами до футболістів, до команди, і ми звикаємо до цих вимог. Усі молоді хлопці теж звикають до цих вимог. Певно, матчі Ліги чемпіонів – це ігри із зовсім іншою інтенсивністю. Ти граєш проти команд з великим досвідом і в більш інтенсивний футбол, – і я це відчув у поєдинках національних збірних.

Можу сказати, що команда готова, команда зробить усе, аби здобути результат. Ми всі готові: хочемо грати та добиватися результату в Лізі чемпіонів. А як воно буде, прогнозувати дуже важко.

Гадаю, минулого року ніхто від нас не очікував такого результату, а ми вийшли і зробили. Цього року ви вже ставите таке запитання, бо чогось очікуєте від нас. І ми своєю чергою хочемо зробити все можливе, аби в України була євровесна. Тому не треба говорити, а треба працювати, на кожен матч налаштовуватися та виконувати те, чого вимагає тренер.

Ставлення до Порту? Після жеребкування спитали мою думку про суперників. Я відповів українською мовою, потім це переклали англійською, а далі – португальською. А вранці я прокинувся та побачив багато образливих повідомлень в Instagram. Не знаю, що там сталося під час перекладу. Деякі з них я навіть зберіг на телефоні, адже було досить смішно. Я вважаю, що дуже віддані вболівальники Порту просто захищали свою команду, мені це сподобалось. Але це дійсно просто непорозуміння.

Протягом моєї кар’єри я грав проти португальських Порту, Бенфіки, Браги, це дуже сильні команди. І це те, що я сказав щодо Порту. Ми дивилися останні їхні ігри в чемпіонаті, де були три перемоги та одна нічия. Вони чудово виглядали минулого сезону в Лізі чемпіонів і дуже добре грали. Ця команда має багато технічних та дуже досвідчених гравців, як Пепе, якому 40 років. Це неймовірно! Тож, звісно, ми поважаємо Порту, але прагнемо грати у свій футбол та показати чудовий виступ для нашої країни і наших людей.

Перед моєю першою грою в Лізі чемпіонів головний тренер зустрів мене в ліфті і сказав: "Ти готовий!", і все. Якщо ти граєш у Шахтарі, маєш бути готовим. А якщо не готовий, то не гратимеш тут. У нас гарний командний дух, гарний колектив, усі намагаються допомагати один одному. Якщо хтось із дебютантів зіграє з Порту, тому що так вирішив Містер, вони зроблять усе, що в їхніх силах, та насолоджуватимуться грою", — наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар — Порту відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.