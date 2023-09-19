Шахтар — Порту: де дивитись матч 19.09.2023 ЛЧ

Дізнайся, де дивитися матч першого туру групового етапу головного єврокубкого турніру.

У вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар прийме португальський Порту в рамках першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на полі Фолькспаркштадіон у Гамбурзі . Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись Шахтар — Порту?

У прямому ефірі двобій покаже платформа MEGOGO. Окрім того, перед грою буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять очікування від зустрічі.

Зазначимо, що у своїй історії команди між собою зустрічалися 4 рази — дві нічиї та дві перемоги Порту.

У першому матчі "гірники" не зможуть розраховувати на захисників Миколу Матвієнка та Валерія Бондаря, які відновлюються від травм.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Порту.