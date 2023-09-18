Шахтар прилетів до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту без Матвієнка та Чигринського

Шахтар прилетів до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту — повідомляє офіційний сайт команди.
Повний склад футболістів виглядає наступним чином:
Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський
Захисники: Став Лемкін, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Данило Удод
Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Міроші, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук
Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі
Із клубом не полетіли захисники Віталій Матвієнко та Дмитро Чигринський.
Поєдинок розпочнеться у вівторок о 22:00 за київським часом, пряму трансляцію ви зможете побачити на сайті Football.ua.