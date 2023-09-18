Стрічка новин

15:31

Шахтар прилетів до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту без Матвієнка та Чигринського

08:59

Суперник Шахтаря помилково не заявив захисника на Лігу чемпіонів

11:59

Зінченко у списку: Арсенал не включив купленого за 40 млн євро Тімбера у заявку на Лігу чемпіонів

19:38

Екітіке та Верратті не потрапили до заявки ПСЖ на Лігу чемпіонів

14:13

Манчестер Юнайтед оголосив заявку на Лігу чемпіонів — Антоні в складі

11:05

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

10:14

Шахтар дізнався розклад своїх матчів у Лізі чемпіонів

08:40

Степаненко: Є всі шанси поборотися та вийти з групи Ліги чемпіонів

00:19

Ван Леувен — про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Ми повинні боротися. Усі ігри дають нам цю можливість

19:54

Стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2023/24