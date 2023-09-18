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Шахтар прилетів до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту без Матвієнка та Чигринського

18 вересня 2023

Команда Шахтар - Getty Images

Клуб готується представляти нашу країну у Європі.

Шахтар прилетів до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти Порту — повідомляє офіційний сайт команди. 

Повний склад футболістів виглядає наступним чином: 

Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський 

Захисники: Став Лемкін, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Данило Удод 

Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Міроші, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук 

Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі 

Із клубом не полетіли захисники Віталій Матвієнко та Дмитро Чигринський. 

Поєдинок розпочнеться у вівторок о 22:00 за київським часом, пряму трансляцію ви зможете побачити на сайті Football.ua. 

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