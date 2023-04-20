Мартінес: Інтер хоче завершити сезон на високій ноті

20 квітня 2023

Лаутаро Мартінес, Getty Images

Форвард "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Бенфікою.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:3), що дозволило "нерадзуррі" пройти в півфінал турніру.

"Це щастя. Ми хотіли вийти у півфінал і ми його заслужили. Команда боролася, навіть коли все складалося не так, як нам хотілося. Ми показали себе справжніх. Якщо вийде завжди грати так, як сьогодні, зможемо багато чого досягти. Хочемо завершити сезон на високій ноті.

Я дуже радий. Ми вирішили дуже важливе завдання. Я не забивав дуже довго. Радий, що цей м'яч допоміг команді. Я щасливий, що роблю цю роботу щодня. Потрібно продовжувати так само. Я завжди намагаюся допомагати команді, навіть якщо не забиваю", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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