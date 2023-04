Оголошено претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

На нагороду претендують четверо футболістів, серед яких знайшлося місце для нападаючого Реала Родріго Гоеса, півзахисника Інтера Ніколо Барелли, форварда "нерадзуррі" Хоакіна Корреа, а також нападаючого Мілана Олів'є Жиру.

Barella, Giroud, Correa, Rodrygo...



Who scored your goal of the week❓#UCLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/sPErGRTFba