Оголошено претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

У списку кандидатів опинилися лише півфіналісти турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

На нагороду претендують четверо футболістів, серед яких знайшлося місце для нападаючого Реала Родріго Гоеса, півзахисника Інтера Ніколо Барелли, форварда "нерадзуррі" Хоакіна Корреа, а також нападаючого Мілана Олів'є Жиру.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.