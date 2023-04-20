Стали відомі пари півфіналу Ліги чемпіонів

Визначились суперники Реала та Мілана.

У рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завершились усі чотири поєдинки.

Мадридський Реал у двох матчах обіграв Челсі — 0:2, 2:0. Мілан зіграв внічию з Наполі — 1:1, але за рахунок мінімальної перемоги у першій грі — 1:0 пройшов далі.

У поєдинках другого ігрового дня Манчестер Сіті розписав нічию з Баварією — 1:1, але крокує далі за рахунок 3:0 у першому матчі. А міланський Інтер на останніх секундах втратив перемогу над Бенфікою (3:3), але здобув її у першій грі — 2:0.

Отже маємо півфінальні пари Ліги чемпіонів:

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Інтер — Мілан

Перші матчі півфіналу пройдуть 9/10 травня, а матчі-відповіді відбудуться 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.