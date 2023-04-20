Лаутаро Мартінес — найкращий гравець матчу проти Бенфіки

Аргентинець допоміг своїй команді вийти у наступну стадію.

Лаутаро Мартінес отримав нагороду найкращому гравцю матчу проти Бенфіки — повідомляє офіційний сайт UEFA.

Аргентинець забив гол та віддав асист на Бареллу, чим допоміг своїй команді вийти у півфінал самого престижного клубного турніру. "Гол став вишенькою на торті чудової гри з блискучими ривками, ключовою передачею для стартового голу та впевненістю у володінні м’ячем", — підбила підсумки комісія технічних спостерігачів УЄФА.

Інтер зіграв внічию вдома з рахунком 3:3, проте пройшов далі завдяки перемозі 2:0 у першому матчі.

Це перша нагорода для форварда у цьому розіграші чемпіонської ліги.