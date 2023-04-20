Шмідт: Бенфіка фантастично зіграла у Лізі чемпіонів

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Інтером.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3), який не дозволив "орлам" пройти до півфіналу турніру.

"Ми фантастично зіграли в цій Лізі чемпіонів. У 14 зустрічах ми поступилися лише один раз.

Але, на жаль, це був найважливіший матч. Ми не змогли зберегти темп та концентрацію у себе вдома.

Мені дуже сподобалося побачене сьогодні. Команда вірила в себе і не здавалася, навіть поступаючись 1:3", — наводить слова Шмідта прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка.