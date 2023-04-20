Шмідт: Бенфіка фантастично зіграла у Лізі чемпіонів

20 квітня 2023

Рогер Шмідт, Getty Images

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Інтером.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3), який не дозволив "орлам" пройти до півфіналу турніру.

"Ми фантастично зіграли в цій Лізі чемпіонів. У 14 зустрічах ми поступилися лише один раз.

Але, на жаль, це був найважливіший матч. Ми не змогли зберегти темп та концентрацію у себе вдома.

Мені дуже сподобалося побачене сьогодні. Команда вірила в себе і не здавалася, навіть поступаючись 1:3", — наводить слова Шмідта прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Getty Images 20 квітня 2023 Інтер та Мілан уперше в історії зіграють п’ять очних зустрічей за сезон
Лаутаро Мартінес - UEFA 20 квітня 2023 Лаутаро Мартінес — найкращий гравець матчу проти Бенфіки
Кубок ЛЧ, Getty Images 20 квітня 2023 Стали відомі пари півфіналу Ліги чемпіонів
Федеріко Вальверде, Getty Images 20 квітня 2023 УЄФА оголосив четвірку претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
   