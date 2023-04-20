Індзагі: Я працюю над тим, щоб робити вболівальників Інтера щасливими

Керманич Інтера прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер у запальному домашньому протистоянні проти лісабонської Бенфіки зіграв унічию, яка в підсумку дозволила йому вийти до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Ми дуже щасливі, важливий вечір для всіх причетних до Інтера. Ми заслужили на цю радість через два матчі проти команди, яка програла лише два матчі за весь сезон до зустрічі з нами.

Зараз ми в півфіналі. Це вже схоже на мрію, але ми докладемо максимум зусиль для того, щоб вона отримала свій розвиток. Ми подолали дуже важкий груповий етап, під час якого завжди залишались єдиними. Маємо працювати над тим, щоб і надалі переживати подібні за настроєм вечори, якими Інтер не насолоджувався багато років.

Я знаю, звідки йде критика на мою адресу. Ті, хто говорить добре, і ті, хто говорить погано, інколи цю критику їм навіюють треті особи. Я багато років у футболі і звик до цього. Але я працюю над тим, щоб робити вболівальників щасливими.

Антоніо Сілва яскраво зробив рахунок 3:2, забивши дуже хороший гол, а коли він став 3:3, мої хлопці почули свисток і подумали, що матч закінчився. Незважаючи на цей момент, це була чудова гра у нашому виконанні, і заміни дійсно допомогли. Ми заслужили місце в півфіналі.

Наша мета полягає в тому, щоб у нашому розпорядженні були всі чотири нападники, а цього практично ніколи не траплялося в цьому сезоні. Список матчів став просто божевільним, тому мені потрібно змінити склад, і вони в цьому допомагають", — заявив італійський фахівець.

Наступним суперником міланського Інтера в Лізі чемпіонів стане Мілан.