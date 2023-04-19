Інтер не зміг втримати перемогу над Бенфікою але пройшов у півфінал Ліги чемпіонів

Команда Сімоне Індзагі втратила перемогу на останніх секундах, але тріумфує завдяки першій грі.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вболівальники на Джузеппе Меацца спостерігали за матчем Інтера проти Бенфіки. В команди з Португалії справи були невтішні до гри, але перший поєдинок завершився їхньою поразкою з рахунком 0:2.

Розпочався матч з атак обох команд, проте вперед зміг вийте Інтер. Джеко поборовся із Отаменді, віддав на Лаутаро. Аргентинець відігрався з Бареллою, а той завдав непоганий удар у лівий кут воріт Влаходімоса — 1:0.

У другій половины першого тайму стався гол Бенфіки. Португальська команда після пропущеного м'яча активізувалася, і заслужила на взяття воріт. Рафа Сілва зробив простріл точно на Аурснеса, який головою переграв Онана — 1:1.

Другий тайм розпочався з атак гостей. На 48 хвилині захисники дивом зреагували на чудовий простріл від Нереса, вибивши м'яч на кутовий. Але на 65 хвилині забив Інтер. Дімарко виконав гарну передачу прямо на ногу Лаутаро Мартінеса, а той пробив точно під поперечину — 2:1.

А на 78 Інтер забив втретє. Корреа завершив атаку ударом у дальній кут через дві хвилини після того, як вийшов на поле.

Незважаючи на це, Антоніо Сілва відіграв один м'яч — 3:2. А на 90+5 Муса взагалі зрівняв рахунок. Втішна нічия для Бенфіки, але далі йде Інтер.

Інтер - Бенфіка 3:3

Голи: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 — Аурснес, 38, Антоніо Сілва, 86, Муса, 90+5

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні (Д'Амброзіо, 80) — Думфріс, Барелла (Чалханоглу, 76), Брозовіч, Мхітарян, ДІмарко (Госенс, 80) — Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто (Нерес, 46), Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Чікіньо (Нерес, 80) — Маріу (Шельдеруп, 89), Рафа (Муса, 80), Аурснес — Рамуш (Гедеш, 74).

Попередження: Рафа Сілва, Муса.