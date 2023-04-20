УЄФА оголосив четвірку претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.
На нагороду претендують:
- півзахисник Реала Федеріко Вальверде (гольова передача у матчі проти Челсі);
- вінгер Мілана Рафаель Леау (асист у матчі проти Наполі);
- хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне (результативна передача у грі з Баварією);
- нападник Інтера Лаутаро Мартінес (гол та асист у матчі проти Бенфіки).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, у півфіналах Ліги чемпіонів між собою зіграють Реал та Манчестер Сіті, а також Мілан та Інтер.