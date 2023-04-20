УЄФА оголосив четвірку претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

До претендентів увійшли лише півфіналісти турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

На нагороду претендують:

- півзахисник Реала Федеріко Вальверде (гольова передача у матчі проти Челсі);

- вінгер Мілана Рафаель Леау (асист у матчі проти Наполі);

- хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне (результативна передача у грі з Баварією);

- нападник Інтера Лаутаро Мартінес (гол та асист у матчі проти Бенфіки).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналах Ліги чемпіонів між собою зіграють Реал та Манчестер Сіті, а також Мілан та Інтер.