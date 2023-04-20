Онана: Інтер довів, що теж має чудову команду

Голкіпер "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Бенфікою.

Воротар міланського Інтера Андре Онана прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:3), який дозволив "нерадзуррі" пройти у півфінал турніру.

"Ми дуже задоволені собою. Добре зіграли проти чудового суперника і довели, що у нас теж чудова команда. Ми віддали всі сили.

Ти не мусиш боятися, якщо граєш за Інтер. У мене найкращі одноклубники. Я виступаю за приголомшливу команду", — цитує Онану прес-служба УЄФА.

У півфіналі Ліги чемпіонів Інтер зіграє проти Мілана.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка.