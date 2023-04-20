Гвардіола: Три роки поспіль Манчестер Сіті виходить до півфіналу Ліги чемпіонів

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Баварією.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:1).

"Три роки поспіль Манчестер Сіті виходить до півфіналу Ліги чемпіонів. Ми багато боролися у першому таймі. У них був один або два шанси до пенальті, але ми дуже добре захищалися у штрафному майданчику. Думаю, саме тут ми додали найбільше порівняно з минулим сезоном.

Другий тайм був набагато, набагато кращим. Я знаю стадіон Баварії, як вони можуть вірити і як вони чинять тиск.

Битва з Реалом у півфіналі? Я чув, що вони дійшли до 11 півфіналів за останні 30 років, тож знімаю капелюх перед ними. Думаю, що всі клуби у світі вважають, що якщо ви хочете виграти цей турнір, вам потрібно обіграти Реал. Раніше це була Барселона, а тепер це Реал", — наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Манчестер Сіті.