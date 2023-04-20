Мюллер: Баварія просто не забила достатньої кількості голів

Форвард прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"У підсумку ми вилетіли. Стадіон своєю реакцією після гри не дасть збрехати, бо глядачі також бачили, що ми інвестували в боротьбу проти суперників усі сили.

Ми просто не забили достатньої кількості голів, стосовно цього треба бути чесним. Гра була дуже важкою, але в нас усе одно було кілька справді чудових дій на рівні команди. Зрештою, нам не вистачило холоднокровності та завершального удару.

Фактично, якщо били суперники, то ми просто пропускали, а якщо били ми, то воротар суперників відбивав м’ячі. Ми можемо дорікнути собі за марно втрачений час та енергію, але ми також повинні пам’ятати, що в суботу в нас за розкладом Майнц, у якого був тиждень відпочинку.

Саме на Бундеслізі має сконцентруватись головна увага зараз, щоб не зупинятися на цьому гіркому досвіді надто довго", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.