Президент Баварії: Манчестер Сіті цього разу був вразливим

Очільник клубу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія в матчі-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "Рекордмайстера" Герберт Гайнер розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Ми можемо бути дуже задоволені виступом команди сьогодні. Хлопці боролись до останнього й не здались навіть за несприятливих обставин.

Манчестер Сіті цього разу був вразливим, але, на жаль, ми не забили в першому таймі. Шкода, бо тоді б знову спалахнув вогонь у нашому протистояння.

Сьогодні гра в нашому виконанні була більш сталою. Наш тренер дуже добре налаштував команду, і ми були точно не гірші за Ман Сіті. Завжди боляче, коли доводиться завершувати участь у турнірі", — заявив очільник клубу.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.