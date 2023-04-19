Анчелотті повторив досягнення Гвардіоли у Лізі чемпіонів

19 квітня 2023

Челсі - Реал, Getty Images

Іспанський фахівець ще має шанс знову вийти вперед цього сезону.

Мадридський Реал за сумою двох матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів впевнено обіграв Челсі (2:0 та 2:0) та пройшов у півфінал турніру.

За інформацією WilliamHill, для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті це буде дев'ятий півфінал головного єврокубкового турніру в кар'єрі.

Таким чином Анчелотті зрівнявся з рекордним показником Хосепа Гвардіоли, який зараз очолює Манчестер Сіті.

Гвардіола ще має шанс знову вийти вперед у цьому рейтингу. Сьогодні Манчестер Сіті спробує відігратися у Баварії за поразку у першій грі з рахунком 0:3.

Також зазначається, що команди Анчелотті виграли 4 Ліги чемпіонів, а Гвардіоли – дві.

Раніше повідомлялося, що Реал вийшов у півфінал Ліги Чемпіонів в 11 раз за останні 13 сезонів.

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