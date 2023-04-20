Стрічка новин

00:30

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу 19.04.2023

00:20

Інтер — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу 19.04.2023

00:10

Стали відомі пари півфіналу Ліги чемпіонів

00:02

Манчестер Сіті нічиєю на Альянц Арені зберіг за собою перепустку до півфіналу Ліги чемпіонів

23:55

Інтер не зміг втримати перемогу над Бенфікою але пройшов у півфінал Ліги чемпіонів

21:20

Інтер — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

21:16

Шупо-Мотінг повернувся на вістря атаки Баварії в матчі-відповід проти Манчестер Сіті

21:15

Баварія — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

20:55

Лукаку знову залишився на лаві запасних на матч проти Бенфіки

16:32

Тіаго Сілва: Можливо, це моя остання гра в Лізі чемпіонів. Сумно закінчувати ось так