Кан: Баварія віддала все, що тільки мала, але цього було недостатньо

Функціонер клубу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри голова правління "Рекордмайстера" Олівер Кан розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Загалом це була сильний виступ команди. Особливо в першому таймі. Якщо ми б швидко повели за рахунком, Манчестер Сіті було б дуже важко.

Але, як часто в цьому сезоні, ми створюємо моменти, а потім не використовуємо їх. Також не вистачає трохи удачі.

Якщо б ми повели в рахунку за такої підтримки, наша переконаність і впевненість у власному успіху зросли б. Тоді б гра стала дуже напруженою.

Сьогодні ми можемо говорити про команду все, що завгодно, але не звинувачувати її. Віддали все, що тільки мали, але цього було недостатньо.

Ми бачили банер фанатів перед початком гри, але можу запевнити, що ми постійно ставимо під сумнів те, що ми робимо.

Бундесліга? Я зовсім не хвилююсь за чемпіонат, тому що команда сьогодні показала, на що вона здатна.

Не вистачало форварда? Сьогодні ми бачили лише одного центрального нападника на полі. На жаль, він не грав за нас. Таких "дев’яток", як Левандовські, у світі обмаль.

Ми проаналізуємо все після завершення сезону. Тепер нам спочатку потрібно виграти чемпіонський титул. Ми переконані, що досягнемо успіху з Томасом Тухелем", — заявив функціонер клубу.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.